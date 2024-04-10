Движение по Крымскому мосту приостановлено, в Севастополе объявлена тревога

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. О работе сирен сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев, сопроводив пост видео.

«Внимание! Воздушная тревога!» — написал он.

Также сообщается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Тех, кто оказался в этот момент там, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывы были слышны ночью 8 апреля в Киевской области, там работала система противовоздушной обороны (ПВО). Однако официального комментария по данному поводу от Минобороны России не поступало.