Движение по Крымскому мосту приостановлено, в Севастополе объявлена тревога

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 53 0

О работе сирен сообщил губернатор.

Движение по Крымскому мосту приостановлено, в Севастополе объявлена тревога

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Воздушная тревога объявлена в Севастополе. О работе сирен сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев, сопроводив пост видео.

«Внимание! Воздушная тревога!» — написал он.

Также сообщается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Тех, кто оказался в этот момент там, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывы были слышны ночью 8 апреля в Киевской области, там работала система противовоздушной обороны (ПВО). Однако официального комментария по данному поводу от Минобороны России не поступало.

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