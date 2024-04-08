На Украине сообщили о работе ПВО после серии взрывов в Киевской области

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 16 0

В регионе в настоящее время звучат сирены воздушной тревоги.

На Украине сообщили о работе ПВО после серии взрывов в Киевской области

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Взрывы были слышны ночью 8 апреля в Киевской области, работает ПВО. Об этом сообщили в областной военной администрации.

«Киевская область. Силы ПВО работают», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в регионе в настоящее время звучат сирены воздушной тревоги. Однако официального комментария по данному поводу от Минобороны России пока не поступало.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
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