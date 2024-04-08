На Украине сообщили о работе ПВО после серии взрывов в Киевской области
В регионе в настоящее время звучат сирены воздушной тревоги.
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Взрывы были слышны ночью 8 апреля в Киевской области, работает ПВО. Об этом сообщили в областной военной администрации.
«Киевская область. Силы ПВО работают», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в регионе в настоящее время звучат сирены воздушной тревоги. Однако официального комментария по данному поводу от Минобороны России пока не поступало.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
- 7 апр
- Появились кадры из прифронтовой зоны около поселка Каменское
- 7 апр
- В США раскрыли план Трампа по окончанию конфликта на Украине
- 7 апр
- После атаки дронов ВСУ на ЗАЭС нет критических повреждений
- 7 апр
- Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
- 7 апр
- «Мистер Ню»: Захарова назвала Зеленского строчкой в списке жертв системы США
- 7 апр
- Российские военные уничтожили склад ВСУ с безэкипажными катерами от стран НАТО
- 7 апр
- «Дуло к виску»: украинские военкомы пытались мобилизовать подростка-сироту
- 7 апр
- Украина в тупике: Зеленский придумал новый способ получать оружие от США
- 7 апр
- Уникальная структура: чем занимается фонд «Защитники Отечества»
- 7 апр
- Почему битва за Часов Яр может стать одним из поворотных моментов СВО
Читайте также
87%
0.11 100.13
0.06
Нашли ошибку?