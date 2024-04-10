Запуск ракеты «Ангара-А5» перенесен во второй раз

Запуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный в Амурской области отложен еще на 24 часа. Трансляцию в социальных сетях вела госкорпопация «Роскосмос».

Запуск «Ангары» был перенесен с 9 апреля после сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. Сегодня, 10 апреля, старт также был отложен, дана команда отмены.

«Ангара-А5» — это первый российский тяжелый ракетоноситель, который был разработан в нашей стране после распада СССР. Одна из основных задач ракеты — строительство новой орбитальной станции. На ее борту в космос будут доставлять необходимые модули.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к повторному пуску с Восточного.