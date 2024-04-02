Путин поздравил Лукашенко с днем единения народов РФ и Белоруссии

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии. Российский лидер отметил, что связи между двумя странами развиваются, несмотря на все сложности в мировой повестке. Координация сил хорошо помогает в совместной обороне и внешней политике.

В свою очередь Александр Григорьевич пожелал Владимиру Владимировичу здоровья и успехов в решении задач Отечества, выразив надежду, что совместная повестка двух государств даст новейшие перспективы для развития сотрудничества на долгие годы вперед.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Венесуэлы Мадуро анонсировал визит в Россию. Лидер страны намерен встретиться с Владимиром Путиным.