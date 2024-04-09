Песков: договор об обычных вооруженных силах в Европе потерял жизнеспособность

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) во многом потерял жизнеспособность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом этот документ во многом сейчас свою жизнеспособность потерял в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации», — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что меняющаяся ситуация вызвана деградацией системы безопасности в Европе, что требует совместного диалога, который сегодня отсутствует. По словам представителя Кремля, это произошло «не по вине России».

Договор обычных вооруженных силах в Европе вступил в силу в конце 1990 года. Его участниками являлись 22 государства: 16 стран НАТО и шесть стран Организации Варшавского договора. Главной задачей ДОВСЕ было достижение баланса в оборонной сфере за счет сокращения военной техники и численности войск.

В 1999-м ДОВСЕ был обновлен из-за ряда государств, которые вступили в НАТО, усилив альянс, из-за чего «военный баланс» в мире вновь был нарушен. Обновленный вариант документа подписали около 30 стран.

Россия официально покинула ДОВСЕ в 2023 году, также о приостановке участия в договоре объявили Канада, Великобритания, США и другие страны НАТО. Молдавия приостановила участие в марте этого года, Белоруссия и Турция — в начале апреля.

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