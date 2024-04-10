Минторг США внес в свой «черный список» 11 компаний из РФ, КНР и ОАЭ

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 37 0

США объявили о санкциях в отношении компаний из России, КНР и ОАЭ

Минторг США внес в свой «черный список» 11 компаний из РФ, КНР и ОАЭ

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Страны Запада продолжают усиливать санкционное давление.

Министерство торговли США решило расширить санкционный список и ввести экспортные ограничения в отношении 11 компаний из России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом говорится в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

По мнению американских аналитиков бюро по вопросам промышленности и безопасности при Минторге США, руководство российских компаний действует вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

В прошлый раз Вашингтон расширял санкционный список компаний в конце февраля 2024 года. Тогда, помимо сотен российских физических и юридических лиц, в него вошли компании из КНР, ОАЭ и других стран. После Пекин отреагировал на действия Вашингтона, обвинив Штаты в злоупотреблении методами «экономического принуждения, односторонности и запугивания».

Санкционное давление стран Запада на Москву усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. Российские власти регулярно обращают внимание на то, что экономика страны успешно выдерживает ограничительные меры, в то время как их авторы сами оказываются в состоянии кризиса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Япония ввела запрет на экспорт 164 категорий товаров в Россию.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.75
0.17 100.75
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:03
В Чехове ищут сбежавшего от силовиков подозреваемого, введен план «Сирена»
16:50
«Право на самооборону»: в НАТО назвали допустимыми удары ВСУ по целям в России
16:33
Россия ввела санкции против чиновников и IT-специалистов Британии
16:30
Паводки подступают к Тверской, Костромской и Кемеровской областям
16:29
Дума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов
16:21
В театре назвали дату и место похорон Александра Ширвиндта

Сейчас читают

НАТО готовится к войне с Россией уже 75 лет — войдут её войска на Украину или нет?
«Дело будет неординарным»: кто намерен судиться за прах Либерж Кпадону
«2030 год максимум»: раскрыто содержание последней записки Жириновского
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок