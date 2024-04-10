Минторг США внес в свой «черный список» 11 компаний из РФ, КНР и ОАЭ

Страны Запада продолжают усиливать санкционное давление.

Министерство торговли США решило расширить санкционный список и ввести экспортные ограничения в отношении 11 компаний из России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом говорится в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

По мнению американских аналитиков бюро по вопросам промышленности и безопасности при Минторге США, руководство российских компаний действует вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

В прошлый раз Вашингтон расширял санкционный список компаний в конце февраля 2024 года. Тогда, помимо сотен российских физических и юридических лиц, в него вошли компании из КНР, ОАЭ и других стран. После Пекин отреагировал на действия Вашингтона, обвинив Штаты в злоупотреблении методами «экономического принуждения, односторонности и запугивания».

Санкционное давление стран Запада на Москву усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. Российские власти регулярно обращают внимание на то, что экономика страны успешно выдерживает ограничительные меры, в то время как их авторы сами оказываются в состоянии кризиса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Япония ввела запрет на экспорт 164 категорий товаров в Россию.