Япония ввела запрет на экспорт 164 категорий товаров в Россию

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 38 0

В список ограничений попало много неорганических химикатов.

Япония ввела запрет на экспорт 164 категорий товаров в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Hoare

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Япония ввела запрет на экспорт 164 категорий товаров в рамках санкций против России. Об этом сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности страны восходящего солнца.

Ограничения вступят в силу 17 апреля. Они коснутся масел для автомобильных двигателей, литий-ионных аккумуляторов, труб для газо- и нефтепроводов, а также нитроцеллюлозы. Еще страна перестанет поставлять плавучие краны и доки, плавучие и погружные буровые и добывающие платформы, яхты, суда для прогулок и спорта, байдарки каноэ и пожарные катера.

Также в список попало много неорганических химикатов и некоторые виды оптического и измерительного оборудования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько могут продлиться санкции против России. Быстрой отмены ограничений Запада против РФ не произойдет даже в случае достижения политических соглашений.

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