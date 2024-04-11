«Убедиться в активности»: для чего незнакомцы звонят и бросают трубку при ответе

Есть ли в этом какая-либо мистика?

Наверняка вы когда-то сталкивались с ситуацией, когда на телефон поступал звонок с неизвестного номера, а после поднятия трубки вызов внезапно обрывался. Эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин объяснил изданию Газета.ру, в чем заключается этот феномен.

Оказывается, никакой мистики в этом нет. Обычно такие «прозвоны» используют для проверки активности номера.

Схема проста: если абонент поднял трубку — номер активен, если же нет — его исключают из базы, чтобы не тратить на него время и ресурсы.

Зачастую такими звонками пользуются организации с целью рекламы или же сотовые операторы, которые проверяют своих клиентов. Однако все же есть шанс наткнуться и на мошенников.

«Нередко к такому способу прибегают злоумышленники — они могут позвонить, чтобы убедиться в активности абонента, а затем связаться с ним уже непосредственно для различных афер и мошеннических схем», — предупреждает специалист.

По мнению Шуленина, чтобы обезопасить себя, лучше всего просто не поднимать трубку, если номер вам неизвестен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вычислить мошенника во время телефонного разговора.