Назовите три цифры: как вычислить мошенника во время телефонного разговора

Какие детали должны заставить вас насторожиться?

Многие в курсе, как часто телефонные мошенники обманывают людей, вымогая у них большие суммы денег. Кажется, что с нами такого никогда не случится, однако часто именно на эмоциях и в уязвимом состоянии мы становимся жертвами преступников.

О том, какие приемы используют злоумышленники в разговоре с жертвой, рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Lenta.ru.

Самым главным тревожным сигналом в телефонном разговоре с незнакомцем является угрожающий контекст диалога, попытки заставить занервничать, несоответствие озвучиваемой информации, а также попытка выудить «чувствительные» для человека данные. Таким данными обычно являются фото вашей карты с двух сторон, пароль и пин-код.

Другим тревожным сигналом может служить, наоборот, слишком хорошая новость. Например, вам звонят с рассказом о выигрыше в лотерее или неожиданном наследстве.

Следующий признак — звонок от тех, кого не ожидаешь. Например, из ФСБ или от генерального директора. В случае, если жертва никогда не общалась лично с таким человеком, то это может сработать.

Последний важный признак — это различные явные несостыковки: ошибка в адресе или в ссылке, по которой просят пройти.

По мнению Лукацкого, такие приемы будут актуальны как в современных мошеннических схемах, так и в схемах будущего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мошенники придумали новую схему обмана россиян.