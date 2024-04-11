Боне посоветовали сходить к психологу из-за желания найти подруг среди подписчиц
Телеведущая Боня решила найти новых подруг через соцсети
Фото, видео: Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru
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Встречу знаменитость собирается провести в Москве.
Телеведущей Виктории Бони, судя по всему, не хватает общения. Она заявила в личном блоге, что ищет себе подруг — потенциальным кандидаткам нужно пройти кастинг.
«Я ищу подругу. Надо в Москве устроить встречу девочек, кто хочет со мной дружить. Предлагаю девчонкам в количестве пяти-десяти человек встретиться в ресторане. Вдруг я найду ту самую подругу, которая мне судьбой предназначена», — сказала она.
К слову, многие подписчики идею знаменитости не оценили и оставили негативные комментарии под публикацией Бони.
«Даже комментировать не буду. Просто отпишусь»;
«Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Вам к психологу и поскорее», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывший Бони спровоцировал слухи о романе с Айзой.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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