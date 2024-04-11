Боне посоветовали сходить к психологу из-за желания найти подруг среди подписчиц

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

Телеведущая Боня решила найти новых подруг через соцсети

Фото, видео: Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

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Встречу знаменитость собирается провести в Москве.

Телеведущей Виктории Бони, судя по всему, не хватает общения. Она заявила в личном блоге, что ищет себе подруг — потенциальным кандидаткам нужно пройти кастинг.

«Я ищу подругу. Надо в Москве устроить встречу девочек, кто хочет со мной дружить. Предлагаю девчонкам в количестве пяти-десяти человек встретиться в ресторане. Вдруг я найду ту самую подругу, которая мне судьбой предназначена», — сказала она.

К слову, многие подписчики идею знаменитости не оценили и оставили негативные комментарии под публикацией Бони.

«Даже комментировать не буду. Просто отпишусь»;

«Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Вам к психологу и поскорее», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший Бони спровоцировал слухи о романе с Айзой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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