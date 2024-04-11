Узников фашистских концлагерей вспоминают по всему миру 11 апреля

Дата связана с восстанием в печально известном Бухенвальде, одной из самых жестоких гитлеровских фабрик смерти, но далеко не единственной.

Сегодня по всему миру вспоминают узников фашистских концлагерей — 11 апреля отмечается Международный день их освобождения. Дата связана с восстанием в печально известном Бухенвальде, одной из самых жестоких гитлеровских фабрик смерти, но далеко не единственной.

В одной только Ленинградской области нацисты разместили до полусотни концлагерей. Корреспондент «Известий» Василий Михеев продолжит.

Это бараки, крематорий, захоронение. А все вместе — женский концлагерь Равенсбрюк, в котором шесть долгих лет пытали, травили и доводили до истощения сначала неблагонадежных немок, а потом и всех подряд.

Не той национальности, социального статуса или происхождения. Только по официальным данным, через его застенки прошло больше 130 тысяч человек.

В память и о его заключенных в том числе — выставка «Время жить и помнить» в Музее политической истории.

«У них были концентрационные, трудовые лагеря, лагеря смерти, лагеря уничтожения. Были детские лагеря даже, где над детьми проводили медицинские опыты, где дети служили донорами для солдат Третьего рейха», — говорит старший научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела музея политической истории России Василиса Савелова.

Впервые опробованные в начале прошлого века британцами во время англо-бурской войны концентрационные лагеря, Гитлером были позаимствованы, усовершенствованы, поделены на классы и ранги и с немецкой дотошностью работали как часы. Где каждый винтик посчитан, учтен и на нужном месте, будь то изнуряющие работы на оборонные концерны или газовая камера.

Это настоящая нашивка остарбайтера — в Третьем рейхе так называли практически бесплатную рабочую силу из стран Восточной Европы. А на этой фотографии Анатолий и Александр Йохели с точно такой же — 1944 год.

В 1943-м ценз опустили до десяти лет — все, кто был младше 10 лет и старше 16, отправлялись в лагерь уже концентрационный, у них свои нашивки были — Равенсбрюк, Маутхаузен, Дахау.

Сами нашивки внутри лагерей тоже отличались. По ней можно было понять: еврей, поляк или русский, склонен к побегу, политический, эмигрант и много другой информации.

Братья Йохели попали в остарбайтеры совсем случайно — с еврейской фамилией им была одна дорога — на смерть, но дедушка записал на материнскую, стали Савельевы, спас мальчикам жизнь. Случай редкий, хотя все пытались, как могли, спрятать даже чужого ребенка.

В том же Равенсбрюке, по сути, вопреки издевательствам фашистов, зародилась целое движение лагерных матерей, пытавшихся сохранить хрупкие детские жизни. Но их нить все равно обрывали с невероятной жестокостью.

В том числе и в гатчинском лагере Дулаг 154. Поисковики до сих пор находят в местом парке свидетельства тех расстрелов.

«Самое ужасное, когда вы поднимаете детей расстрелянных, замученных. Женщин, стариков, которые в руках оружия не держали, а были зверски запытаны, а потом расстреляны и сброшены в яму…. Мы раскрываем небольшой провал, а воронка насчитывает 30-40 человек. Поднимаете одного, там еще пятеро, поднимаете пятерых — там еще больше», — делится командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев.

Поисковики из отряда «Авангард» в Волосово в прошлом году смогли обнаружить лагерь Дулаг-102. Его давно разыскивали, но получилось только сейчас.

«Это был сортировочно-пересылочный лагерь немецкий. Содержали наших пленных, я бы не сказала, что военнопленных, потому что на данный момент мы находили как гражданских лиц, так и военных… По документам говорят, что в этом лагере погибло около девяти тысяч человек», — рассказывает командир поискового отряда «Авангард» Лариса Фетисова.

Количество концентрационных лагерей на территории оккупированной Ленинградской области некоторыми специалистами исчисляется десятками.

В той же Гатчине, например, располагалось местное Гестапо. Там придумали свой способ определять пригодных для фюрера и Германии работников, так называемую карусель.

«Выстраивали людей, чтобы они ходили по кругу, пока люди не начинали падать. На морозе иногда их обливали водой для пущего издевательства над людьми. И таким образом избавлялись от тех, кто был послабее, а тех, кто был посильнее, оставляли на работы», — объясняет ученый секретарь музея-заповедника Гатчина, кандидат исторических наук Мария Кирпичникова.

Инсталляция из подлинных, поднятых из-под земли на месте расстрелов ботинок, не военных сапог — гражданской обуви — центральный элемент зала памяти в Гатчинском дворце. Экспозицию там хотят сделать постоянной, чтобы помнили.

Всего, по разным подсчетам, с 1933 по 1945 годы около 20 миллионов человек из 30 стран мира стали узниками фашистских лагерей. Из них около 12 миллионов погибли, при этом каждый пятый был ребенком.