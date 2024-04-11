Росавиация рекомендовала уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Это связано с аварийной посадкой самолета Airbus A320 в пшеничном поле.

Росавиация попросила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний». «Известия» ознакомились с отчетом ведомства по итогам аварийной посадки самолета в пшеничном поле под Новосибирском.

Причиной нештатной ситуации названа ошибка пилотов. А вина руководства в том, что не обеспечило должный уровень безопасности полета и профессиональной подготовки экипажа.

Кроме того, отмечаются недостатки в организации летной работы. В «Уральских авиалиниях» с итогами отчета не согласились и назвали их субъективными.

В сентябре прошлого года самолет, летевший из Сочи в Орск, перенапривили в Новосибирск. Ему не хватило топлива, и пилоты приняли решение садиться в поле — на борту было 170 пассажиров, никто не пострадал.