Росавиация рекомендовала уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»
Известия: Росавиация рекомендовала уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний»
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Николаев; 5-tv.ru
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Это связано с аварийной посадкой самолета Airbus A320 в пшеничном поле.
Росавиация попросила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний». «Известия» ознакомились с отчетом ведомства по итогам аварийной посадки самолета в пшеничном поле под Новосибирском.
Причиной нештатной ситуации названа ошибка пилотов. А вина руководства в том, что не обеспечило должный уровень безопасности полета и профессиональной подготовки экипажа.
Кроме того, отмечаются недостатки в организации летной работы. В «Уральских авиалиниях» с итогами отчета не согласились и назвали их субъективными.
В сентябре прошлого года самолет, летевший из Сочи в Орск, перенапривили в Новосибирск. Ему не хватило топлива, и пилоты приняли решение садиться в поле — на борту было 170 пассажиров, никто не пострадал.
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