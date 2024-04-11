ФСБ задержала в ДНР подозреваемого в организации канала сбыта наркотиков

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 29 0

Запрещенные вещества он планировал реализовать через закрытые анонимные площадки в интернете.

Фото, видео: Пресс-служба УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ задержали в ДНР работника медицинской сферы, который подозревается в организации крупного канала сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Задержанный состоял в преступной группировке, которая производила и сбывала наркотики в ДНР и Ростовской области. Дома у подозреваемого обнаружили и изъяли запрещенные вещества общей массой десять килограммов.

По данным ведомства, наркотики злоумышленники планировали реализовать через закрытые анонимные площадки в интернете.

Силовиками организованы мероприятия, направленные на установление всех членов преступной группировки. Возбуждено уголовное дело по статьям УК «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ обнаружили крупную партию кокаина в Петербурге.

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