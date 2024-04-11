Бюджетная шизофрения: планка НАТО оказалась непосильной для членов альянса

Страны альянса намерены увеличить военные расходы до 4% от ВВП. Чем закончится для их экономик?

Многие страны НАТО до сих пор не смогли увеличить военные расходы до 2% ВВП согласно устава альянса, как перед ними уже ставят новую задачу — поднять военные траты до 4%. Это просто похоронит под долговой нагрузкой многие западные экономики, говорится в статье EADaily.

Издание ссылается на мнение политолога Малека Дудакова, который считает, что для увеличения военных расходов до 4% членам альянса придется выделить десять триллионов долларов в течение следующих десяти лет. Взять эти средства неоткуда с учетом бюджетного кризиса, который вынуждает страны Евросоюза сокращать социальные траты.

Дудаков уверен, что что увеличение военных расходов до 4% от ВВП приведет страны НАТО к долговому кризису: размер госдолга у США превысит 130% от ВВП, у Франции достигнет 150%, а у Италии приблизится к 180%. Японский госдолг и вовсе подскочит до 300% и ввергнет экономику страны в страшный кризис.

При этом обслуживать долги становится все труднее из-за увеличения ключевых ставок на фоне растущей инфляцией. Политики тем временем продолжают обещать избирателям «и масло, и пушки», хотя денег нет ни на то, ни на другое. В такой бюджетной шизофрении и завязло НАТО, безуспешно пытающееся себя перезагрузить, заключил Дудаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Европу перестать надеяться на США в оборонном вопросе.