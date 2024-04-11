Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Он обвиняется в 73 эпизодах мошенничества.

Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Таганский районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову, который обвиняется в мошенничестве. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Арест продлен до 16 июня 2024 года.

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве после поступивших жалоб на его образовательные курсы. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей.

Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы. Шабутдинов обвиняется в 73 эпизодах мошенничества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд наложил арест на деньги и машину Шабутдинова.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.72
0.50 100.68
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:27
Лукашенко предложил России помощь в переговорах с Украиной
20:26
Сохраняется высокий уровень инфляции: что будет с долларом и евро в конце года
20:11
Скандал на всю Францию. Почему Алена Делона поместили под опеку третьих лиц
19:56
В Харьковской области объявили эвакуацию из 47 населенных пунктов
19:53
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Москве
19:42
В Латвии сообщили о планах властей выслать 24 россиянина

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
«Просто рай»: что происходит с вдовой Валентина Юдашкина и где она сейчас
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок