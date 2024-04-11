Уходившие от погони террористы попали в смертельное ДТП в Ингушетии

Смертельное ДТП на трассе в Ингушетии устроили террористы, уходившие от погони. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в силовых структурах.

Бандиты в автомобиле марки Lada не справились с управлением и лоб в лоб столкнулись со встречной машиной. В результате погиб один из преступников, второй был в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

В другом автомобиле ехали служители местной мечети — они оба погибли. Боевики разыскивались за незаконный оборот оружия и насилие в отношении представителей власти.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ ликвидировала двух боевиков в пригороде Нальчика. Они планировали диверсии на территории Кабардино-Балкарии и были связаны с международной террористической организацией.

Укрывались в небольшом коттедже на территории СНТ. Когда силовики предложили сдаться — открыли огонь.