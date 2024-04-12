Бабочки в животе: роман Селены Гомес перешел на новый уровень

Исполнительница встречается с продюсером Бенни Бланко.

Поклонники всемирно известной певицы и актрисы Селены Гомес никак не могут принять ее нового возлюбленного Бенни Бланко. Однако звезду, кажется, это мало интересует.

Инсайдеры рассказывают, что артистка как никогда уверена в своем выборе и их отношения постепенно выходят на новый уровень.

«Они так влюблены друг в друга. У них очень серьезные отношения, и они постоянно работают над ними на расстоянии, пока Селена находится в Нью-Йорке на съемках. Бенни заставляет ее чувствовать себя особенной, ребята стараются видеться как можно чаще», — отметил источник издания People.

Гомес находится в отношениях с Бланко уже пять месяцев. Знаменитость подтвердила свой роман в конце 2023 года.

В тот момент она выложила в блоге совместные снимки с новым избранником. Пара знакома не первый год — несколько лет назад они вместе работали над песней «I Can’t Get Enough».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Селена Гомес опубликовала фото без бюстгальтера.