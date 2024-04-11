Путин назвал запуск ракеты «Ангара-А5» знаковым событием

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 26 0

Это еще один этап в развитии космической отрасли в России.

Фото, видео: Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk; 5-tv.ru

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Лидер России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» в Амурской области знаковым событием.

«Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали ко Дню космонавтики, тем более что знаковое событие: вернулись на Землю наши космонавты, первая женщина-космонавта из Белоруссии. У нас сегодня тоже хорошее событие — наша новая ракета полетела с нового космодрома», — сообщил Путин.

Он подчеркнул, что полет новой ракеты — это еще один этап в развитии космической отрасли в России.

Запуск «Ангары-А5» состоялся на космодроме «Восточный» в Амурской области. Трансляция велась госкорпорацией «Роскосмос» в социальных сетях. Запущена она была 11 апреля в 12:00 по московскому времени.

«Ангара-А5» — это первый российский тяжелый ракетоноситель, который был разработан в нашей стране после распада СССР. Одна из основных задач ракеты — строительство новой орбитальной станции. На ее борту в космос будут доставлять необходимые модули.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что первой женщине-космонавту из Белоруссии присвоили звание Героя страны.

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