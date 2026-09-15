В США объявили о размещении первого космического оружия на орбите

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Его можно будет применять для уничтожения вражеских спутников.

США объявили о размещении космического оружия на орбите

Фото: © Getty Images/ ABIDAL

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Министр военно-воздушных сил США Трой Мейнк сообщил о размещении первого американского оружия в космосе. По его словам, система будет использоваться для защиты военных США и сдерживания потенциальных противников. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, заявление Мейнка стало первым случаем, когда американские власти подтвердили наличие у страны собственного наступательного потенциала в космическом пространстве.

По данным издания, космическое оружие может применяться для уничтожения спутников других государств в случае, если они используются для наведения на американские войска или космические аппараты США.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Россию и Китай в проведении потенциально враждебных действий на орбите, включая использование лазерных систем и создание радиопомех.

Кроме того, США продолжают разработку сети космических ракет, которые планируется включить в создаваемую систему противоракетной обороны «Золотой купол».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о принадлежности Луны Соединенным Штатам. Американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social фотографию спутника Земли с подписью «Луна наша». В Госдуме РФ на это напомнили, что первым космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны, стала советская автоматическая станция «Луна-2» в 1959 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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