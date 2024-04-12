На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

Исходя из данных карт воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога. Минобороны РФ пока эту информацию не комментировало.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва.