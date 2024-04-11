Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

В украинских Сумах сообщили о повреждении ТЭЦ после взрыва

Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва

Фото: www.globallookpress.com / Majdi Fathi

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

По предварительной информации, никто не пострадал.

В украинских Сумах на северо-востоке страны в результате взрыва повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Об этом сообщается в Telegram-канале региональной областной военной администрации.

О какой именно ТЭЦ идет речь, не уточняется. При этом отмечается, что по зданию был нанесен удар.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На месте работают оперативные службы, последствия удара уточняются.

Минобороны РФ прежде сообщило о том, что Вооруженные силы России в рамках спецоперации нанесли ночью 11 апреля массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины.

Отмечается, что цели удара достигнуты, все объекты поражены. В результате атаки нарушена работа предприятий военной промышленной, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.

В военном ведомстве подчеркнули, что таким образом Москва ответила на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине оказались почти полностью уничтожены несколько электростанций, в том числе в Харьковской области.

Тема:
Спецоперация
11 апр
Путин объяснил удары по энергообъектам Украины процессом демилитаризации
11 апр
Небензя заявил о превращении украинцев в крепостных из-за закона о мобилизации
11 апр
В Минобороны России предрекли катастрофические итоги нового контрнаступления ВСУ
11 апр
Лукашенко предложил России помощь в переговорах с Украиной
11 апр
В Харьковской области объявили эвакуацию из 47 населенных пунктов
11 апр
«Если Киев хочет»: как Трамп собирается разрешить конфликт на Украине
11 апр
«Абсолютная правильность»: Песков о необходимости спецоперации на Украине
11 апр
Состояние пострадавших при атаке ВСУ журналистов удовлетворительное
11 апр
«Процесс впустую»: в Кремле прокомментировали переговоры по Украине
11 апр
Войска РФ нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.72
0.50 100.68
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:03
Над посольством Украины в Москве подняты флаг России и Знамя Победы
22:00
ФСБ предотвратила теракт в Донецке
21:49
Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва
21:49
«Очень опасное пойло»: что категорически запрещено смешивать с вином
21:47
Путин объяснил удары по энергообъектам Украины процессом демилитаризации
21:36
Новая пассия появилась в жизни 91-летнего отца Киркорова

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
«Просто рай»: что происходит с вдовой Валентина Юдашкина и где она сейчас
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок