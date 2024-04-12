«Создают прецедент»: в США придумали новый способ использовать замороженные активы РФ

Идею Вашингтона прокомментировали в Госдуме.

Намерения США финансировать Украину через замороженные российские активы толкают мир к пропасти и нарушают международные правила. Об этом в беседе с «Известиями» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, это станет прямым нарушением правил, которые зафиксированы в международных документах.

«Можно сказать, что, если судебная практика не будет действовать, то, к сожалению, такие действия не только обостряют международную обстановку посредством нападения на платежи, на российское имущество, но и создают прецедент, который стимулирует совершать зеркальные действия в отношении имущества тех же Соединенных Штатов и всех стран, кто покушается на собственность России», — подчеркнул Аксаков.

Вашингтон собирается выпустить долгосрочные обязательства под будущие доходы от инвестирования замороженных на Западе российских активов, чтобы продолжать финансировать киевский режим. По данным издания Financial Times, таким образом США пытаются решить спор о дальнейшей поддержке Украины, которая несколько месяцев не может получить одобрение в Конгрессе.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в МИД России ответили на инициативу Китая по договору о ядерном оружии.