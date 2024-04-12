«Создают прецедент»: в США придумали новый способ использовать замороженные активы РФ

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 55 0

FT: США хотят отправить Украине миллиарды евро под залог прибыли от активов РФ

«Создают прецедент»: в США придумали новый способ использовать замороженные активы РФ

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Идею Вашингтона прокомментировали в Госдуме.

Намерения США финансировать Украину через замороженные российские активы толкают мир к пропасти и нарушают международные правила. Об этом в беседе с «Известиями» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, это станет прямым нарушением правил, которые зафиксированы в международных документах.

«Можно сказать, что, если судебная практика не будет действовать, то, к сожалению, такие действия не только обостряют международную обстановку посредством нападения на платежи, на российское имущество, но и создают прецедент, который стимулирует совершать зеркальные действия в отношении имущества тех же Соединенных Штатов и всех стран, кто покушается на собственность России», — подчеркнул Аксаков.

Вашингтон собирается выпустить долгосрочные обязательства под будущие доходы от инвестирования замороженных на Западе российских активов, чтобы продолжать финансировать киевский режим. По данным издания Financial Times, таким образом США пытаются решить спор о дальнейшей поддержке Украины, которая несколько месяцев не может получить одобрение в Конгрессе.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в МИД России ответили на инициативу Китая по договору о ядерном оружии.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

14:45
Лукашенко прокомментировал слухи о планах России и Белоруссии по захвату Европы
14:40
Все могу сама: Агата Муцениеце подколола Зепюр Брутян
14:31
В России разработали меры защиты транспорта от беспилотников
14:20
VK проведет День космонавтики вместе с пользователями
14:19
«Если хотят»: Лукашенко назвал условия для переговоров по Украине
14:08
Механический дриблинг: как нейросеть обучила роботов играть в футбол

Сейчас читают

«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
«Женщины стали безликими»: Юлия Такшина рассказала о своем отношении к пластике
Куклачеву — 75. Творческий путь легендарного клоуна и дрессировщика
Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок