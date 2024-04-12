Николай Расторгуев сообщил о продолжении юбилейного тура «Любэ»

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 24 0

Народный артист России также поздравил россиян с праздником — Днем космонавтики.

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Лидер группы «Любэ» и народный артист Российской Федерации Николай Расторгуев сообщил, что юбилейный тур коллектива продолжается. В начале апреля он прошел плановое обследование, сейчас же музыканты отправились в мини-турне, в которое входит Новосибирск, Омск и Томск.

Группа «Любэ» сегодня, в День космонавтики, выступает в Омске, а завтра концерт пройдет в Новосибирске. Замыкает мини-турне выступление в Томске 14 апреля.

«Ходят слухи о том, что происходит „массовая отмена“ концертов группы „Любэ“ по стране. Это полная ерунда. Есть переносы нескольких городов, но это разные понятия: перенос и отмена — разные вещи», — заявил Николай Расторгуев.

Помимо этого артист поздравил граждан России с Днем Космонавтики, подчеркнув, что коллектив приносит извинения слушателям и зрителям за неудобства из-за смещения концертов.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

17:53
Восемь приморских рыбопромышленных компаний перешли в собственность России
17:40
Николай Расторгуев сообщил о продолжении юбилейного тура «Любэ»
17:26
«Нелинейный танец»: в Швейцарии заговорили об участии России в саммите по Украине
17:24
В Донецке пропал американский военкор и доброволец Рассел Бентли
17:21
Уголовное дело возбудили в отношении правнучки Чкалова
17:15
Одна ошибка: как не провалить собеседование на новую работу

Сейчас читают

«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
«Женщины стали безликими»: Юлия Такшина рассказала о своем отношении к пластике
Боевики выбросили белый флаг после встречи с Т-80БВМ. Лучшее видео из зоны СВО за день
Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок