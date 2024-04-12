Николай Расторгуев сообщил о продолжении юбилейного тура «Любэ»

Лидер группы «Любэ» и народный артист Российской Федерации Николай Расторгуев сообщил, что юбилейный тур коллектива продолжается. В начале апреля он прошел плановое обследование, сейчас же музыканты отправились в мини-турне, в которое входит Новосибирск, Омск и Томск.

Группа «Любэ» сегодня, в День космонавтики, выступает в Омске, а завтра концерт пройдет в Новосибирске. Замыкает мини-турне выступление в Томске 14 апреля.

«Ходят слухи о том, что происходит „массовая отмена“ концертов группы „Любэ“ по стране. Это полная ерунда. Есть переносы нескольких городов, но это разные понятия: перенос и отмена — разные вещи», — заявил Николай Расторгуев.

Помимо этого артист поздравил граждан России с Днем Космонавтики, подчеркнув, что коллектив приносит извинения слушателям и зрителям за неудобства из-за смещения концертов.