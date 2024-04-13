Бывшая жена растоптала «бомжующего» в США Профессора Лебединского

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 22 0

Экс-жена «бомжующего» в США Профессора Лебединского назвала его жадным

Бывшая жена растоптала «бомжующего» в США Профессора Лебединского

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

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Тот, говорит она, однажды выставил ее за порог с годовалой дочкой на руках.

Певец Алексей Лебединский, более известный как Профессор Лебединский, недавно признался поклонникам, что у него появились проблемы со здоровьем и серьезные финансовые проблемы во время жизни в США. Бывшая жена артиста Светлана категорично отреагировала на бедственное положение экс-супруга.

«Извините, конечно, но мне на него плевать. Как я могу сочувствовать такому человеку? Он говорит, что у него все зубы развалились. Но о нашем здоровье с дочкой он в детстве как-то не задумывался», — цитирует женщину ИА Регнум.

Она добавила, что бывший муж выгнал ее из дома с годовалой дочерью на руках. Помириться родителям девочки так и не удалось.

Лебединский прожил некоторое время в Петербурге, затем переехал в Москву, а в середине 2010-х годов принял решение перебраться в США. Многие думали, что его решение связано с желанием заработать на продаже своих картин.

В какой-то момент музыкант стал художником и его работы были представлены на различных выставках. Однако чуда не произошло — денег в Штатах теперь хватает Лебединскому лишь на оплату счетов за интернет и электричество.

Ранее 5-tv.ru писал, что Профессор Лебединский в нищете вымаливает деньги на еду.

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