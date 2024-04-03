«Могу пойти под мост к бомжам»: профессор Лебединский в нищете вымаливает деньги на еду (16+)
Переехавший в США певец Алексей Лебединский выпрашивает деньги у подписчиков
Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva
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Артист-релокант не скрывает свое бедственное положение.
Певец Алексей Лебединский, известный по композиции «Я убью тебя, лодочник!» на своей личной странице в социальных сетях певец разместил пост, где сообщает о своей нелегкой жизни в США.
Артист не скрывает свое бедственное положение и, не стесняясь, говорит о том, что живет за счет пожертвований от подписчиков.
Так, Лебединский сетовал на то, что в прошлом месяце ему отправили мало денег, и ему хватило только на оплату счета за электричество и интернет. Для оплаты остальных благ Алексею даже пришлось брать деньги в долг.
«Я буду в конце каждого месяца напоминать вам о том, что мне надо как-то дожить эту жизнь», — грозится Алексей.
Певец пояснил, что сам многие годы помогал нуждающимся, а теперь настала очередь его подписчиков и друзей.
Стоит напомнить, что в 2014 году Лебединский переехал из России в США. Позже он выпустил песню «Ватники», а еще позже высказался в поддержку Украины, а также критиковал граждан России.
Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Лебединского том, что он умирает.
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