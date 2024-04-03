«Могу пойти под мост к бомжам»: профессор Лебединский в нищете вымаливает деньги на еду (16+)

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 511 0

Переехавший в США певец Алексей Лебединский выпрашивает деньги у подписчиков

«Могу пойти под мост к бомжам»: профессор Лебединский в нищете вымаливает деньги на еду (16+)

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

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Тема:
Спецоперация

Артист-релокант не скрывает свое бедственное положение.

Певец Алексей Лебединский, известный по композиции «Я убью тебя, лодочник!» на своей личной странице в социальных сетях певец разместил пост, где сообщает о своей нелегкой жизни в США.

Артист не скрывает свое бедственное положение и, не стесняясь, говорит о том, что живет за счет пожертвований от подписчиков.

Так, Лебединский сетовал на то, что в прошлом месяце ему отправили мало денег, и ему хватило только на оплату счета за электричество и интернет. Для оплаты остальных благ Алексею даже пришлось брать деньги в долг.

«Я буду в конце каждого месяца напоминать вам о том, что мне надо как-то дожить эту жизнь», — грозится Алексей.

Певец пояснил, что сам многие годы помогал нуждающимся, а теперь настала очередь его подписчиков и друзей.

Фото: Facebook* / ProfessorLebedinsky

Стоит напомнить, что в 2014 году Лебединский переехал из России в США. Позже он выпустил песню «Ватники», а еще позже высказался в поддержку Украины, а также критиковал граждан России. 

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Лебединского том, что он умирает.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Спецоперация
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