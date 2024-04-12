Умер легендарный итальянский дизайнер Роберто Кавалли

Итальянский модельер Роберто Кавалли скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации издания, дизайнер продолжительное время болел. Смерть настигла Кавалли во Флоренции, рядом с ним была его партнерша Сандра Бергман — два года назад она родила модельеру сына Джорджио.

Кавалли родился во Флоренции 15 ноября 1940 года. В детстве он осиротел: его отец был убит во время налета нацистов.

До 20 лет он заикался и имел много проблем с концентрацией внимания, но ему удалось окончить Флорентийскую академию. Такова была его страсть сначала к искусству, затем к фотографии и, наконец, к моде.

В 1970-е он запатентовал процесс печати на коже и начал создавать лоскутные одеяла из материалов и цветов. В 1970 году он представил свою первую коллекцию на парижском показе прет-а-порте.

Кавалли затем открыл небольшой магазин в Сен-Тропе по продаже использованных и переработанных джинсов в своем собственном стиле, куда однажды заглянули Бриджит Бардо и Мик Джаггер.

Так дизайнер и обрел первую популярность, за которой следовали то падения, то взлеты. Его анималистические принты и кожаные вставки стали сразу узнаваемым стилем, как и платья с леопардовыми принтами.

В своей автобиографии «Только я» он никогда не скрывал своей хрупкости. Ради 38-летней Бергман он, по собственному признанию, преодолел все болезни и препятствия: много лет после своей первой госпитализации он вспоминал в интервью, как та спала на полу в больнице, не желая оставлять его.