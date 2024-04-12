Изображение Гагарина показали на Останкинской телебашне в День космонавтики

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

В далеком 1961 году именно он первым отправился за пределы Земли.

Фото, видео: Галеев Рамиль / ТАСС; 5-tv.ru

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Поздравление с Днем Космонавтики высветилось на медиафасаде Останкинской телебашни. Традиционная фигура с изображением Юрия Гагарина озарила весь район.

Сегодня в России отмечают День космонавтики — 12 апреля 1961 года человек впервые отправился за пределы Земли. Во всем мире знают имя этого героя — Юрий Гагарин, в этом году ему могло исполниться 90 лет.

Его легендарное «Поехали» стало символом начала новой, космической эры. С тех пор наша страна остается одним из мировых лидеров в этой отрасли.

С Днем космонавтики всех землян уже поздравили те, кто сейчас находится на орбите. Это командир отряда «Роскосмоса» Олег Кононенко, космонавты Николай Чуб и Александр Гребенкин.

А накануне была открыта новая страница в космической истории России. С космодрома Восточный впервые была запущена новая тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5».

Ранее 5-tv.ru писал, кто и когда сможет ли кто-нибудь превзойти подвиг Юрия Гагарина.

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