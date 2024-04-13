Убийственная красота: в каких случаях бьюти-процедуры могут вызвать рак

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Важно знать меру и не злоупотреблять походами к косметологу.

Убийственная красота: в каких случаях бьюти-процедуры могут вызвать рак

Фото: Depositphotos / ivanriver; 5-tv.ru

Практически каждая современная женщина проходит различные косметологические процедуры, но мало кто задумывается, безопасны ли они. В беседе с 5-tv.ru онколог, химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, какие бьюти-уходы могут привести к раку.

Окрашивание волос

Краска для волос содержит более пяти тысяч различных химических веществ. Раньше она содержала канцерогены. Но с 70-х годов опасные вещества убрали и на данный момент никакого риска при окрашивании волос не существует.

Косметологические препараты

Стоит избегать препаратов, которые содержат диоксан. Это вещество может провоцировать различные эндокринные нарушения в организме, что также может привести к развитию онкологии.

Выпрямление волос

Препараты для выпрямления волос содержат формальдегид. Это очень сильный канцероген. Рискованно выпрямлять волосы больше, чем восемь раз в месяц. Поэтому эта процедура опаснее для мастеров, которые ее проводят, чем для клиентов салона.

Ультрафиолетовая лампа для ногтей

Этот метод, точно так же, как и выпрямление волос, может быть вреден только при очень частом использовании: повышается риск возникновения рака кожи. Но чтобы процедура привела к таким последствиям, маникюр с ультрафиолетовой лампой нужно делать более чем 10-15 раз в месяц.

Уколы ботулотоксина

На данный момент исследования показали, что эта процедура безопасна и никакого онкологического риска не несет.

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