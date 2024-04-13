В страдающую от паводка Курганскую область прибыл глава Минстроя РФ Файзуллин
Соответствующее поручение министру дал Владимир Путин.
Фото, видео: Донат Сорокин / ТАСС; 5-tv.ru
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В затопленную из-за паводков Курганскую область прибыл министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Глава Минстроя РФ посетил регион по поручению президента России Владимира Путина. Он отметил, что меры, которые применяют местные власти в текущей ситуации, оправданы и адекватны.
«Самое главное, конечно, не потерять людей, а все остальное мы с вами организуем и сделаем. Федерация осуществит соответствующие меры поддержки по ликвидации ущерба, поэтому самое главное — не потерять людей. В этой части вы настроены работать, успехов нам всем», — сказал Файзуллин на инструктаже для патрульных дамб в Кургане.
Курганская область стала одним из российских регионов, в которых из-за обильных паводков и резкого подъема уровня воды в реках объявлен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Вадим Шумков сообщил, что центр города может быть подтоплен и призвал население эвакуироваться из опасной зоны.
«Земляки. Нужно выполнять то, что вам говорят представители власти. Нужно действовать, не надеясь на авось, сохраняя спокойствие и трезвый рассудок, и самое главное, что у нас есть — ваши жизни», — написал он в своем Telegram-канале.
Из-за весенних паводков подтопленными оказались населенные пункты в Курганской, Тюменской и Оренбургской областях, также в зоне риска находятся и другие региона, в том числе Костромская и Кемеровская. Кроме того, в Карелии объявили режим повышенной готовности из-за ледовых заторов на реке Шуя. Вовсю борются с половодьем в Алтайском крае.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как на Урале борются с сильнейшими паводками.
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