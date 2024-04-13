«Игра на публику»: зачем Германия передает Украине еще один ЗРК Patriot

Берлин принял решение о поставке Киеву еще одной системы ПВО, хотя ранее заявлял об исчерпании своих ресурсов в этом виде вооружений.

Передача Украине одного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot — это не более чем игра на публику со стороны Германии, так как очевидно, что одна система не исправит катастрофическое состояние украинской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Он пояснил, что Германия считает себя лидером ЕС, страна расценивает необходимость откликнуться на просьбу Украины и предоставить ей военную помощь как бремя этого лидерства. В то же время в Берлине вполне отдают себе отчет в том, что проблему Киева они не решат.

«Да, они нашли сейчас один комплекс, но один комплекс не решает проблемы. И в этом отношении такой шаг может быть направлен на публичное привлечение внимания и внутреннее оправдание. Мол, вы требуете, и вот мы нашли и пытаемся оперативно вам передать. Но с точки зрения стратегической, военно-тактической это не будет иметь какого-то решающего значения», — отметил Денисов.

Он добавил, что серьезным шагом со стороны Германии было бы заявление о передаче Украине, к примеру, пятидесяти комплексов Patriot и ста тысяч ракет к ним в течение месяца. А то, что Берлин сделал сейчас, передавая Киеву всего один комплекс, — это игра на публику.

Ранее в этот день DPA сообщило, что Германия приняла решение о поставке Украине одного ЗРК Patriot, о чем глава киевского режима Владимир Зеленский уже поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца по телефону.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок признавалась, что ее страна исчерпала запасы по системам противовоздушной обороны, которые можно было бы передать киевскому режиму. Однако она подчеркивала, что будет прорабатывать вопрос поставок ПВО Украине «из третьих стран».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша заявила о невозможности передать Украине системы ПВО Patriot.