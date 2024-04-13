Пасечник: ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 198 0

В результате украинской атаки повреждены несколько жилых домов.

Пасечник: ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске

Фото: © РИА Новости

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Украинские боевики ударили по Луганску из отчаяния, так как боевики ВСУ не могут добиться успехов на фронте. Об этом заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

По его словам, удар был нанесен по машиностроительному заводу, где в скором времени должно было начаться производство.

«Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков наших граждан. Однако ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизнь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате удара повреждения получили, в том числе, несколько жилых домов. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется. Масштаб последствий выясняется.

ВСУ атаковали Луганск днем 13 апреля. Это первый украинский удар по городу с начала этого года.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ достали пять человек.

Тема:
Спецоперация
13 апр
Российские силы освободили Первомайское в ДНР
13 апр
ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску
13 апр
«Никаких подарков Киеву»: почему США больше не хотят безвозмездно помогать Украине
13 апр
Померещилось: Украина потребовала от черногорского телеканала сменить логотип
13 апр
Рогов: после обстрела ВСУ под завалами домов в Токмаке могут оставаться люди
13 апр
Ювелирная работа снайперов ТОФ! Лучшее видео из зоны СВО за день
13 апр
«Не вписываются в реальность»: Пушков оценил условия Шольца для переговоров с Путиным
13 апр
«Банда мародеров и убийц»: что известно об отправленных на Украину подразделениях Французского Иностранного легиона
13 апр
Зеленский заявил о дезертирстве одного из подразделений ВСУ
13 апр
В Швейцарии заявили о необходимости присутствия России на конференции по Украине
+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:34
Пасечник: ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске
13:20
Бизнес-коуч Портнягин доставлен в СК по Московской области
13:14
Российские силы освободили Первомайское в ДНР
13:13
В страдающую от паводка Курганскую область прибыл глава Минстроя РФ Файзуллин
13:00
В Москве умерла потомок поэта Александра Пушкина
12:46
ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску

Сейчас читают

ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску
«Неуважение памяти»: в МИД РФ прокомментировали заявления Японии о «ядерной угрозе» РФ
«Молимся за его здоровье»: Юрию Куклачеву провели операцию после инфаркта
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок