Пасечник: ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске
В результате украинской атаки повреждены несколько жилых домов.
Фото: © РИА Новости
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Украинские боевики ударили по Луганску из отчаяния, так как боевики ВСУ не могут добиться успехов на фронте. Об этом заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
По его словам, удар был нанесен по машиностроительному заводу, где в скором времени должно было начаться производство.
«Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков наших граждан. Однако ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизнь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате удара повреждения получили, в том числе, несколько жилых домов. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется. Масштаб последствий выясняется.
ВСУ атаковали Луганск днем 13 апреля. Это первый украинский удар по городу с начала этого года.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ достали пять человек.
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