Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

С каждым часов обстановка на Ближнем Востоке все больше накаляется.

Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Фото: Zuma / ТАСС

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Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане после запуска движением беспилотников в сторону израильского государства. Об этом ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале.

«Ранее сегодня с территории Ливана были запущены БПЛА в направлении Кфар-Блума и Ханиты на севере Израиля. В ответ истребители и артиллерия ЦАХАЛа нанесли удары по террористическим объектам „Хезболлы“ в районах Эль-Хараеб, Вардие и Хилат аль-Даба», — говорится в заявлении.

К очередной эскалации на Ближнем Востоке привела атака Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран запустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, несколько сотен беспилотников и десятки баллистических ракет. Сирены воздушной тревоги звучат в различных регионах еврейского государства, также работают системы ПВО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Росавиация запретила авиакомпаниям совершать полеты в Израиль и Иорданию.

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