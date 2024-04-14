Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане после запуска движением беспилотников в сторону израильского государства. Об этом ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале.

«Ранее сегодня с территории Ливана были запущены БПЛА в направлении Кфар-Блума и Ханиты на севере Израиля. В ответ истребители и артиллерия ЦАХАЛа нанесли удары по террористическим объектам „Хезболлы“ в районах Эль-Хараеб, Вардие и Хилат аль-Даба», — говорится в заявлении.

К очередной эскалации на Ближнем Востоке привела атака Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран запустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, несколько сотен беспилотников и десятки баллистических ракет. Сирены воздушной тревоги звучат в различных регионах еврейского государства, также работают системы ПВО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Росавиация запретила авиакомпаниям совершать полеты в Израиль и Иорданию.