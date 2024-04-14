Росавиация сообщила о приостановке рейсов в Израиль и Иорданию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Ограничения связаны с эскалацией на Ближнем Востоке.

Росавиация сообщила о приостановке рейсов в Израиль и Иорданию

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Росавиация запретила авиакомпаниям совершать рейсы в Израиль, Иорданию и Ирак, а также использовать воздушное пространство этих стран для транзитных полетов. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Решение связано с закрытием авиационными властями Израиля, Ирака и Иордании воздушного пространства. В Иордании запрет действует с 23:00 (все указанное время — московское) 13 апреля до 05:00 14 апреля, в Ираке — с 23:45 13 апреля до 05:30 14 апреля, в Израиле — с 00:30 до 07:00 14 апреля.

К очередной эскалации на Ближнем Востоке привела атака Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

ЦАХАЛ уже сообщила о запуске иранских БПЛА в сторону Израиля. В ряде регионов еврейского государства прозвучали сирены воздушной тревоги, вооруженные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хуситы запустили беспилотники в сторону Израиля.

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