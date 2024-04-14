Известный телеведущий умер во время прогулки с собакой накануне своего 45-летия

Полиция проводит расследование: известно, что у журналиста были давние проблемы личного характера. Что же это за трудности?

Тело австралийского телеведущего Нейтана Темплтона обнаружили в пригороде австралийского города Джелонг. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Уточняется, что журналиста без признаков жизни нашли на пешеходной дороге возле реки Барвон, где он гулял с собакой. Полиция проводит расследование смерти Темплтона, но «на данном этапе» криминальной составляющей не обнаружила.

В свою очередь Daily Mail Australia сообщила, что у известного телеведущего были давние проблемы личного характера. В частности, он боролся с депрессией.

Отмечается, что 9 мая Темплтону исполнилось бы 45 лет, у него остались жена и двое детей. За несколько дней до трагедии журналист опубликовал в соцсетях фото с маленькими сыновьями.

Темплтон известен работой в качестве репортера на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он освещал один из крупнейших теннисных турниров Australian Open.

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