Известный телеведущий умер во время прогулки с собакой накануне своего 45-летия

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Daily Mail: австралийский ведущий Нейтан Темплтон умер накануне 45-летия

Известный телеведущий умер во время прогулки с собакой накануне своего 45-летия

Фото: www.globallookpress.com / Gabriele Hanke

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Полиция проводит расследование: известно, что у журналиста были давние проблемы личного характера. Что же это за трудности?

Тело австралийского телеведущего Нейтана Темплтона обнаружили в пригороде австралийского города Джелонг. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Уточняется, что журналиста без признаков жизни нашли на пешеходной дороге возле реки Барвон, где он гулял с собакой. Полиция проводит расследование смерти Темплтона, но «на данном этапе» криминальной составляющей не обнаружила.

В свою очередь Daily Mail Australia сообщила, что у известного телеведущего были давние проблемы личного характера. В частности, он боролся с депрессией.

Отмечается, что 9 мая Темплтону исполнилось бы 45 лет, у него остались жена и двое детей. За несколько дней до трагедии журналист опубликовал в соцсетях фото с маленькими сыновьями.

Темплтон известен работой в качестве репортера на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он освещал один из крупнейших теннисных турниров Australian Open.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая звезда кей-попа Пак Бо Рам умерла во время вечеринки при загадочных обстоятельствах.

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