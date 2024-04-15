Жена бывшего Волочковой похвасталась фигурой на последних месяцах беременности

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 30 0

Телеведущая Елена Николаева, судя по ее большому животу, уже совсем скоро подарит Игорю Вдовину второго ребенка.

Фото, видео: Instagram* / elenanika

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Жена бывшего супруга Анастасии Волочковой — телеведущая Елена Николаева — в личном блоге продемонстрировала фигуру в полупрозрачном платье. Жена композитора Игоря Вдовина находится на последних месяцах беременности.

«Иногда я совершенно забываю, что у меня живот, а за окном всего +13. Впереди лето, плюс одна новая жизнь, плюс один новый диплом, и на свободу в ажурных и полупрозрачных платьях», — подписала телеведущая публикацию.

Женщина сняла ролик на фоне роскошной спальни, продемонстрировав подписчикам стройную фигуру.

«Очень хороша с этим милым животиком»;

«Самая красивая форма», — заметили интернет-пользователи в комментариях.

Телеведущая готовится стать мамой во второй раз. Первого сына в браке с Игорем Вдовиным она родила три года назад. Стоит отметить, что для него это будет шестой по счету ребенок. От Волочковой у него есть дочь Ариадна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Волочкова отказалась отдавать квартиру дочери.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+10° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:49
Мама Тимати поделилась милым видео с внучкой Алисой: одна деталь встревожила фанатов
0:29
Стендап-комик Джабраилов подвергся нападению в центре Москвы
0:06
Жена бывшего Волочковой похвасталась фигурой на последних месяцах беременности
23:50
В Великобритании узнали о планах Украины атаковать Крымский мост к середине лета
23:12
«Дно пробито»: Захарова иронично отреагировала на новый закон о смене пола в Германии
22:58
Французская «дочка» Auchan окончательно продала активы в России

Сейчас читают

Сражалась с тяжелой болезнью: умерла актриса из «Склифосовского» Инна Головина
На могиле портрет и белые розы: урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили
Обезьяна и животное: боксер Кудряшов раскрыл поджигателя его машины
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок