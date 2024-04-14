В ВСУ начались проверки из-за потерь позиций у Часова Яра

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

По данным украинских СМИ, одна из самых идеологически мотивированных бригад начала «проседать». Ее уже расформировывают.

В ВСУ начались проверки из-за потерь позиций у Часова Яра

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало проверки в 67-й отдельной механизированной бригаде после потерь некоторых позиций у Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«После потери некоторых позиций на направлении Часова Яра, где с начала 2024 года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде „Добровольческий украинский корпус“ (ДУК) начались проверки и перевод военных, которые были скелетом подразделения», — говорится в статье.

В самой бригаде журналистам сообщили о начале перевода личного состава в другие воинские части, однако причин не объяснили. Известно только, что сейчас «в бригаде работают многочисленные комиссии».

По информации издания, руководство ВСУ пытается выяснить, почему «проседает» настолько мотивированное подразделение. И одной из причин оказались проблемы внутри бригады. Выяснилось, что ее командование якобы отделяло боевиков из экстремистской группировки «Правый сектор»* от недавно перешедших в состав подразделения новобранцев. К последним относились «явно хуже и первыми отправляли в бой», после чего за неимением опыта они закономерно теряли позиции.

Также издание приводит мнение одного из бывших боевиков ДУКа, который заявил, что корень проблемы лежит в невозможности переформатирования бывшего добровольческого подразделения в регулярную бригаду ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему битва за Часов Яр может стать одним из поворотных моментов СВО.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ

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