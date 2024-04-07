Почему битва за Часов Яр может стать одним из поворотных моментов СВО

В НАТО впервые публично допустили поражение Украины и оставление территорий Донбасса и Новоросии. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, это неминуемо произойдет, если западный блок не нарастит военную помощь киевскому режиму.

В неформальных беседах, по данным источников газеты La Repubblica, западные лидеры все чаще предлагают Киеву отказаться от уже потерянных территорий в обмен на замораживание конфликта. На то, как быстро меняется риторика в Брюсселе и Вашингтоне, прямо влияет обстановка в зоне СВО, где по итогам только марта российские войска освободили четыре поселка в ДНР и один в Запорожской области.

Плюс уже на этой неделе, то есть уже в апреле, выбили ВСУ из Водяного — это опять же в ДНР. Киевские формирования, несмотря на то, что стоят в обороне, потеряли с начала года более 80 тысяч боевиков, что выше «среднемесячных» показателей.

Их укрепления вместе с личным составом сносит наша артиллерия, беспилотники и авиация. Вот уникальные кадры, снятые, между прочим, противником.

В полосе штурма в небе сразу два звена наших Су-25, которые прикрывают с неба наступающие по земле группы. Это видео снято к западу от Артемовска на подступах к Часову Яру.

Битва за этот город может стать одним из поворотных пунктов СВО. Смотрите репортаж с этого направления от военкора «Известий» Дениса Кулаги.

Танки 200-й бригады работают средь бела дня, на артемовском направлении это колоссальный риск. Но по-другому нельзя — ведь там, в поселке Богдановка, огонь запрашивает пехота.

Разведка обнаружила схрон вражеского БК. Выстрел — и мгновенно строение охватывают языки пламени, дальше в дело вступают FPV-дроны.

Боевики ВСУ пытаются спрятаться по норам. Танк уходит в укрытие, мы мелкими перебежками выходим к командному пункту.

Бегом перемещаемся с позиций до позиций в поисках укрытия, потому что средь бела дня так рискованно гулять здесь нельзя. Эксклюзивные кадры — двое российских стрелков хладнокровно заходят в окопы к противнику.

Боец бросает гранату, следом контрольный выстрел и лишь после, убедившись, что здесь чисто, российские штурмовики идут к следующему окопу. Окоп, говоря армейским языком, зачищен.

Два штурмовика освободили крупный опорный пункт ВСУ. В самой Богдановке после серии ударов и успешного штурма выжившие украинские националисты выбросили белый флаг.

«Пехота — это основная наша ударная сила, которая заходит, зачищает, штурмует. Мы без пехоты ничего не сделаем. В любом случае ее надо как-то поддержать, подбодрить», — говорит командир танковой роты 200 ОГВМСБР ВС России с позывным «Хан».

Противник пытается отбить свои позиции, но ведет огонь наугад и впопыхах. В итоге — нулевой результат, лишь подожгли поле по периметру и заброшенные постройки.

И вот еще один элемент везения в нашей работе: сейчас в степях поднялся сильный ветер, а, значит, перемещаться можно немного свободнее, лишь изредка посматривая наверх. В таких условиях вражеский беспилотник летать не может.

Пехота ВСУ все же пытается идти в наступление, прикрываются минометами. Задача этого расчета — подавить вражеский огонь.

Дальнобойное орудие в пяти километрах от линии боевого соприкосновения. В таких условиях сейчас работают артиллеристы 85-й бригады на артемовском направлении.

Теперь слово за «реактивщиками» — необходимо буквально выжечь лесополосу, в которой еще могут прятаться украинские штурмовики. И только после подтверждения, что контратака со стороны ВСУ провалилась, расчеты уходят на дежурство.