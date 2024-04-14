«Я этого не заслужил»: Шуфутинский рассказал о раздоре в семье

Родственники знаменитого шансонье не приняли его союз со Светланой Уразовой, которая значительно моложе его.

Отношения 76-летнего Михаила Шуфутинского со Светланой Уразовой, которая моложе его на 30 лет, рассорили знаменитого шансонье с семьей младшего сына Антона, особенно с его женой Брэнди. Невестка, признался артист, восприняла его новую избранницу в штыки.

«Я подошел к Брэнди и попросил у нее разрешения представить ей Свету. Она отказалась. С тех пор мы не разговариваем», — сказал он в интервью на одном из федеральных телеканалов.

При этом ни Антон, ни его супруга не отказываются от денег шансонье, и даже живут в принадлежащем ему доме в Филадельфии, куда теперь сам Шуфутинский ни ногой.

«Мы со Светой бывали на строительстве дома. Брэнди могла пройти мимо и даже не поздороваться, хотя с ней были мои внуки. Я в ее сторону тоже не смотрел. Хотя я им помогал материально и продолжаю это делать. Более того, мы достроили этот дом и сейчас в моем доме живут Антон, Брэнди и их семья. Свой они хотят продать. Антон спросил у меня разрешения, я согласился. Но в гости к ним я приезжать не буду. Они не имеют права так ко мне относиться. Я этого не заслужил», — заявил Шуфутинский.

Певец считает, что сыновья вообще уделяют ему неоправданно мало внимания, хотя и понимает, что у них своя жизнь. Известно, что старший сын певца Дэвид живет с семьей в Москве и занимается продюсированием звука в кино, а младший Антон обосновался с женой и детьми в США, где преподает в университете.

Несмотря на то, что певец счастлив отношениях с Уразовой вот уже почти десять лет, жениться на ней он не собирается. По словам Шуфутинского, для них штамп в паспорте не имеет никакого значения: он никак не улучшит ситуацию в семье, если мужчина и женщина не настроены быть вместе.

Не готов шансонье и венчаться, так как, по его словам, «он не настолько религиозный, чтобы совершать такой обряд».

Ранее 5-tv.ru рассказал о жизненном пути Михаила Шуфутинского и о том, как он стал одним из самых популярных исполнителей в жанре шансон.