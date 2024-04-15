Льдина с 20 рыбаками оторвалась от берега на Сахалине

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Дрейфовать мужчинам пришлось чуть больше часа, прежде чем на подмогу прибыли сотрудники МЧС.

Фото, видео: Скрябин Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

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Спасательная операция на Сахалине — там 20 рыбаков унесло от берега на отколовшейся льдине. Мужчины рыбачили на озере Изменчивое и оказались отрезаны от суши из-за растаявшего льда. Выбраться на берег успели не все. Остальные отправились в свободное плавание.

Рыбаки не растерялись и сразу же вызвали спасателей. Дрейфовать пришлось чуть больше часа, прежде чем на подмогу прибыли сотрудники МЧС. Но даже в экстремальной ситуации люди не паниковали и продолжали ловить рыбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие виды рыб запрещено ловить в России.

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