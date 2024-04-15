По старой схеме: Британия хочет выслать нелегалов в четыре страны

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Times: Лондон и Ереван обсуждают высылку в Армению мигрантов по схеме Руанды

По старой схеме: Британия хочет выслать нелегалов в четыре страны

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Королевство больше года ищет тех, кто согласится на такое сотрудничество.

МИД Великобритании начал переговоры с представителями Армении, Кот-д’Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны о заключении соглашения по высылке нелегальных мигрантов из страны по той же схеме, что использовалась с Руандой. Об этом сообщает The Times со ссылкой на документы министерства Соединенного Королевства.

Указывается, что британское правительство последние 18 месяцев ищет страны, которые могли бы пойти на сотрудничество в этом вопросе по схеме Руанды. Рассматривались Эквадор, Парагвай, Перу, Бразилия и Колумбия, но они не так сильно заинтересованы в совместной работе. В резервный список Лондон внес шесть африканских стран — Кабо-Верде, Сенегал, Танзанию, Того, Анголу и Сьерра-Леоне.

Работа со странами, с которыми сейчас ведутся переговоры, требует приоритетного внимания со стороны Британии. Однако с ними прогресс застопорился из-за продолжающихся проблем с соглашением с Руандой.

Ранее 5-tv.ru писал, что план Британии по высылке мигрантов в Руанду провалился с треском. Страну штурмуют десятки тысяч нелегалов. Их было решено переселить в Руанду примерно два года назад. Даже заплатили 300 миллионов фунтов за строительство социальных домов. Однако ни одного человека так и не переселили туда.

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