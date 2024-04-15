Рогов сообщил о передаче ВСУ новой партии французских гаубиц Caesar
Прошлая поставка этой техники была в марте.
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили новую партию САУ Caesar, гаубицы предоставила Франция. О факте передаче дополнительной техники для боевиков рассказал РИА Новости Владимир Рогов — сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России.
Он утверждает, что французские артиллерийские системы Caesar используются для обстрела освобожденной части Запорожской области. Более того, по словам Рогова, украинские боевики совершенно не заботятся от количестве выпущенных боеприпасов.
«Франция продолжает поставлять украинским боевикам оружие, из которого враг обстреливает освобожденную часть Запорожской области», — отмечает Рогов.
Ранее 5-tv.ru писал о прошлом факте передачи вооруженным силам Украины новых гаубиц Caesar. В марте этого года Франция обещала передать боевикам как минимум шесть видов этой боевой техники для массированных обстрелов освобожденных Россией территорий.
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