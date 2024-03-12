Во Франции пообещали передать Украине шесть гаубиц Caesar

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что страна передаст Украине 150 БПЛА и шесть гаубиц Caesar в ближайшее время.

«Мы продолжим эти поставки, которые необходимы Украине. Мы находимся на переломном этапе в этом конфликте», — сообщил Атталь, выступая на дебатах перед национальном собранием.

Франция также профинансирует отправку на территорию Незалежной еще 12 гаубиц Caesar, поставит около 600 управляемых авиабомб AASM и примерно 40 ракет SCALP. Атталь отметил, что Франция будет продолжать производить для Украины артиллерийские снаряды в объемах до трех тысяч штук в месяц.

Премьер призвал депутатов поддержать двустороннее соглашение между Парижем и Киевом, подписанное в феврале. Этот документ, считает Атталь, докажет надежность Франции как военного партнера Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе указали на неспособность Эммануэля Макрона создать коалицию поддержки Украины.