Во Франции пообещали передать Украине шесть гаубиц Caesar

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 16 0

Пятая республика, как отмечается, продолжает производить артиллерийские снаряды для ВСУ в большом количестве.

Во Франции пообещали передать Украине шесть гаубиц Caesar

Фото: Henning Bagger / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что страна передаст Украине 150 БПЛА и шесть гаубиц Caesar в ближайшее время.

«Мы продолжим эти поставки, которые необходимы Украине. Мы находимся на переломном этапе в этом конфликте», — сообщил Атталь, выступая на дебатах перед национальном собранием.

Франция также профинансирует отправку на территорию Незалежной еще 12 гаубиц Caesar, поставит около 600 управляемых авиабомб AASM и примерно 40 ракет SCALP. Атталь отметил, что Франция будет продолжать производить для Украины артиллерийские снаряды в объемах до трех тысяч штук в месяц.

Премьер призвал депутатов поддержать двустороннее соглашение между Парижем и Киевом, подписанное в феврале. Этот документ, считает Атталь, докажет надежность Франции как военного партнера Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе указали на неспособность Эммануэля Макрона создать коалицию поддержки Украины.

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Во Франции пообещали передать Украине шесть гаубиц Caesar

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