Во Франции пообещали передать Украине шесть гаубиц Caesar
Пятая республика, как отмечается, продолжает производить артиллерийские снаряды для ВСУ в большом количестве.
Фото: Henning Bagger / ТАСС
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Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что страна передаст Украине 150 БПЛА и шесть гаубиц Caesar в ближайшее время.
«Мы продолжим эти поставки, которые необходимы Украине. Мы находимся на переломном этапе в этом конфликте», — сообщил Атталь, выступая на дебатах перед национальном собранием.
Франция также профинансирует отправку на территорию Незалежной еще 12 гаубиц Caesar, поставит около 600 управляемых авиабомб AASM и примерно 40 ракет SCALP. Атталь отметил, что Франция будет продолжать производить для Украины артиллерийские снаряды в объемах до трех тысяч штук в месяц.
Премьер призвал депутатов поддержать двустороннее соглашение между Парижем и Киевом, подписанное в феврале. Этот документ, считает Атталь, докажет надежность Франции как военного партнера Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе указали на неспособность Эммануэля Макрона создать коалицию поддержки Украины.
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