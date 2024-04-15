В московском офисе, предположительно, обнаружили украинский дрон «Баба Яга»
РИА Новости: при обыске в московском офисе обнаружен дрон ВСУ «Баба Яга»
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan/Keystone Press Agency
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
По некоторой информации, москвич купил этот беспилотник. Теперь он отвечает на вопросы силовиков.
Российские силовики нашли беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга» во время обыска в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«При проведении обыска в офисе на Партизанской улице обнаружен беспилотник украинского производства «Баба Яга», — говорится в сообщении.
Обыск проводился в офисе в воскресенье, 14 апреля. Теперь силовики допрашивают владельца БПЛА, выясняются обстоятельства покупки беспилотника.
Ранее 5-tv.ru писал, что специалисты «Центра комплексных беспилотных решений» установили место сборки и цепочку поставок комплектующих дронов ВСУ «Баба Яга». Экспертам удалось «разговорить» трофейный беспилотник и восстановить картину его применения.
Читайте также
57%
-0.28 99.73
-0.95
Нашли ошибку?