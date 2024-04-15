Кремль отреагировал на запрет Запада на импорт металлов из РФ: «Обоюдное оружие»

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Песков назвал обоюдным оружием запрет США на импорт алюминия и никеля из РФ

Кремль отреагировал на запрет Запада на импорт металлов из РФ: «Обоюдное оружие»

Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas

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Москва считает санкции Вашингтона и Лондона абсолютно незаконными.

Новые санкции, введенные Соединенными Штатами и Великобританией против России, ударят по авторам этих ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрет Лондона и Вашингтона на ввоз алюминия, меди и никеля.

«Мы считаем их (санкции. — Прим. ред.) абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае — это обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит», — сказал он в беседе с журналистами.

После введения этих санкций произошла дестабилизация цен в данном сегменте рынка, добавил Песков.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол РФ в Вашингтона Анатолий Антонов назвал запрет США на импорт металлов из России политизированным шагом. Американские компании вынуждены отказываться от выгодного сотрудничества под давлением Белого дома.

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