Москва считает санкции Вашингтона и Лондона абсолютно незаконными.

Новые санкции, введенные Соединенными Штатами и Великобританией против России, ударят по авторам этих ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрет Лондона и Вашингтона на ввоз алюминия, меди и никеля.

«Мы считаем их (санкции. — Прим. ред.) абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае — это обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит», — сказал он в беседе с журналистами.

После введения этих санкций произошла дестабилизация цен в данном сегменте рынка, добавил Песков.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол РФ в Вашингтона Анатолий Антонов назвал запрет США на импорт металлов из России политизированным шагом. Американские компании вынуждены отказываться от выгодного сотрудничества под давлением Белого дома.