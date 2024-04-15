Правительство поддержало проект о праве судебных приставов применять оружие

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 33 0

В случае принятия законопроекта все сотрудники будут обязаны пройти специальную подготовку.

Правительство поддержало проект о праве судебных приставов применять оружие

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минюста о наделении всех судебных приставов полномочиями применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект», — отметил в беседе с агентством источник.

Так, все судебные приставы сначала должны будут предупредить о намерении применить силу или оружие, а также дать время для выполнения их требований. В случае принятия законопроекта приставы должны будут пройти специальную подготовку, а также раз в год проходить соответствующие проверки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме обосновали необходимость полного запрета продажи вейпов.

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Правительство поддержало проект о праве судебных приставов применять оружие

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