В Москве женщина умерла после пластики живота в клинике

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 21 0

После хирургического вмешательства у пациентки была зафиксирована тромбоэмболия.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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В Москве в медицинском центре «СМ-Клиника» 40-летняя пациентка скончалась после проведения пластической операции. Женщине делали пластику живота, после чего ей стало плохо. У нее была зафиксирована тромбоэмболия. На следующее утро она умерла, сообщил источник 5-tv.ru.

Пластический хирург, доктор медицинских наук Иван Воздвиженский назвал в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru возможную причину смерти женщины.

По его словам, тромбоэмболия легочной артерии является рядовым осложнением в любой хирургической операции. От нее регулярно умирают не только в клиниках пластической хирургии, но и в общехирургических клиниках.

«Есть целый ряд профилактических мероприятий, которые прописаны в рекомендациях Минздрава. Это даже не рекомендации, а обязанности хирурга или учреждения», — объясняет специалист.

Если медики не сделали что-то по протоколу, то тогда можно за это зацепиться, считает Воздвиженский. Сама клиника и хирурги, причастные к случившемуся, комментарии не давали.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вдова скончавшегося после операции в клинике Хайдарова мужчины впервые вышла на связь.

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