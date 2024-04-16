Тревожный симптом? Почему у женщин появляются на ногах синяки без причины

С такой проблемой сталкиваются многие. Насколько это опасно?

Появление синяков и гематом на ногах у женщин без причины сигнализирует о застое крови в нижних конечностях. Однако, как рассказал в своем Telegram-канале врач-флеболог Арсен Кочарян, сильно переживать по этому поводу не стоит.

«Частые синяки на ногах, особенно к вечеру, в большинстве своем норма и возникают от минимальных травм — вот причина. Преимущественно у женщин со светлой кожей или имеющих лишний вес. Особенно после рабочего дня», — пояснил специалист.

Он объяснил, что в течение дня из-за сидячей работы в нижних конечностях может застаиваться кровь. Это приводит к повышению давления. Поэтому любая даже безболезненный удар приводит к синяку.

«В этот момент любая, даже самая незаметная и безболезненная травма — например, встали со стула и зацепились за стол, подбежал ребенок и носом ткнулся в вашу ногу — приводит к развитию синяка. Представьте себе передутый воздушный шар, который легко лопается от любого касания», — добавил он.

Чаще всего, подытожил Кочарян, такие гематомы появляются на наружной или передней поверхностях бедра или голени.

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