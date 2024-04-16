Пустые попытки: в Госдуме объяснили, зачем США разжигают новые военные конфликты

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Госдума: США разжигают новые военные конфликты с целью отсрочить дефолт

Пустые попытки: в Госдуме объяснили, зачем США разжигают новые военные конфликты

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

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Госдолг страны тем временем превышает 34,65 триллиона долларов. Почему Вашингтон позволяет себе его увеличивать?

Соединенные Штаты разжигают новые конфликты по всему миру, чтобы спасти свою экономику и отсрочить дефолт. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Вашингтон привык решать свои проблемы за чужой счет. Так, подчеркнул Володин, Белый дом развязал конфликт на Украине, потом принес в жертву экономку Европейского союза, но этого оказалось недостаточно. Тогда Штаты спровоцировали венные действия на Ближнем Востоке.

«Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», — написал он.

В марте дефицит Штатов составил 236 миллиардов долларов, а госдолг страны превышает 34,65 триллиона долларов. За последние четыре года его величина по отношению к ВВП выросла до 131,5%. Увеличивающийся размер задолженности указывает на то, что Вашингтон не собирается возвращать деньги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден раскрыл свои доходы за 2023 год. Так, он и первая леди Джилл заработали почти 620 тысяч долларов. Это подтверждает их налоговая декларация.

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