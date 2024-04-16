Байден раскрыл свои доходы за 2023 год

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 35 0

Байден обнародовал декларацию о доходах за 2023 год

Байден раскрыл свои доходы за 2023 год

Фото: Reuters / Elizabeth Frantz

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Свои налоговые документы обнародовали также вице-президент Камала Харрис вместе с супругом.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл заработали за 2023 год почти 620 тысяч долларов. Это подтверждает их налоговая декларация, опубликованная на сайте Белого дома.

Совокупный доход семьи президента составил 619 976 долларов, 146 629 долларов ушло на уплату федерального подоходного налога. Чуть более 20 тысяч долларов Байден с супругой потратили на благотворительность.

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Стоит отметить, что в 2022 году Байден с женой заработали меньше, а именно 579 514 долларов.

Также свои налоговые документы обнародовали вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф. Их общий доход в 2023 году составил около 450 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден снова феерически опозорился на глазах у публики.

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