Внешность важнее всего? Костенко пошла в спортзал после госпитализации

Жена футболиста Тарасова считает свою фигуру на второй месяц после родов недостаточно хорошей.

Анастасия Костенко пошла в спортзал через два месяца после родов. Мотивы жены Тарасова рассказали журналисты издания 7Дней.ru.

Женщина в социальных сетях сообщила о решении идти заниматься спортом для похудения. Она считает, что ее фигура недостаточно хороша, несмотря на недавнее появление на свет четвертого малыша.

«Мое до. Настало время приводить себя в порядок», — подписала фотографию на личной странице в социальных сетях Анастасия.

На ней же Костенко написала свои нынешние параметры и вес, чтобы потом отчитаться перед подписчиками о проделанной работе. Неидеальными знаменитость считает параметры: 88-67-97 и вес 62 килограмма.

В марте жена Тарасова попадала в больницу с проблемами со здоровьем, затем восстанавливалась некоторые время, а вот теперь она готова совершенствоваться.

Ранее 5-tv.ru писал о проблемах Анастасии Костенко после родов.

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